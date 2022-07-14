Nez'den akıllara zarar cinsel ilişki itirafı 'en sıra dışı yer sinema salonu ve özel jetim...' Yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı
2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Nez, cinsel itiraf ile gündeme bomba gibi düştü... Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi ve köpeğini buluşturan Nez, bir Youtube kanalına konuk oldu. Açık ilişki yaşamaya sıcak baktığını söyleyen Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerin sinema salonu ve özel jeti olduğunu söyledi.
14.07.2022 17:20 - Son Güncelleme: 14.07.2022 17:20
2000'li yılların başlarında 'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkıları ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Nez, bir Youtube programına konuk oldu. Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen programında samimi açıklamalar yaptı.
"AÇIK İLİŞKİ YAŞAMAK İSTİYORUM"
Şarkıcı Nez, sunucunun "Açık ilişki yaşadın mı, yaşayabilir misin?" sorusuna "Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" cevabını verdi.
Nez konuşmasında "Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" dedi.
"ÖZEL JETİMDE İLİŞKİYE GİRDİM"
Cinsel hayatıyla ilgili de konuşan Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri anlattı.