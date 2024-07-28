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Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz! 41'lik güzelin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı oyuncularından Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle ortalığı sallamaya devam ediyor. 41 yaşındaki ünlü ismin yıllar önceki hali adeta şok etkisi yarattı. Takipçileri, Nesrin Cavadzade'nin her haliyle güzel olduğunu belirterek, "Estetiksiz de harika görünüyorsun" gibi yorumlarda bulunurken bir kesim de eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Nesrin Cavadzade'nin o fotoğrafları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 20:18 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 20:18
Nesrin Cavadzade’yi hiç böyle görmediniz! 41’lik güzelin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı 1

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı oyuncularından Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle ortalığı sallamaya devam ediyor. 41 yaşındaki ünlü ismin yıllar önceki hali adeta şok etkisi yarattı. Takipçileri, Nesrin Cavadzade'nin her haliyle güzel olduğunu belirterek, "Estetiksiz de harika görünüyorsun" gibi yorumlarda bulunurken bir kesim de eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Nesrin Cavadzade'nin o fotoğrafları...

Nesrin Cavadzade’yi hiç böyle görmediniz! 41’lik güzelin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı 2

'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda yer alan Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Nesrin Cavadzade’yi hiç böyle görmediniz! 41’lik güzelin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı 3

41 yaşındaki ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

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