Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz! 41'lik güzelin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı oyuncularından Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle ortalığı sallamaya devam ediyor. 41 yaşındaki ünlü ismin yıllar önceki hali adeta şok etkisi yarattı. Takipçileri, Nesrin Cavadzade'nin her haliyle güzel olduğunu belirterek, "Estetiksiz de harika görünüyorsun" gibi yorumlarda bulunurken bir kesim de eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Nesrin Cavadzade'nin o fotoğrafları...
Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı oyuncularından Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle ortalığı sallamaya devam ediyor. 41 yaşındaki ünlü ismin yıllar önceki hali adeta şok etkisi yarattı. Takipçileri, Nesrin Cavadzade'nin her haliyle güzel olduğunu belirterek, "Estetiksiz de harika görünüyorsun" gibi yorumlarda bulunurken bir kesim de eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Nesrin Cavadzade'nin o fotoğrafları...
'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda yer alan Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
41 yaşındaki ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.