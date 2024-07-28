Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz! 41'lik güzelin estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının başarılı oyuncularından Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle ortalığı sallamaya devam ediyor. 41 yaşındaki ünlü ismin yıllar önceki hali adeta şok etkisi yarattı. Takipçileri, Nesrin Cavadzade'nin her haliyle güzel olduğunu belirterek, "Estetiksiz de harika görünüyorsun" gibi yorumlarda bulunurken bir kesim de eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Nesrin Cavadzade'nin o fotoğrafları...