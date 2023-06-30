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Haberler Magazin Nesrin Cavadzade’nin Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu! Bora Akkaş göğsüne para sıkıştırdı! Tepkiler çığ gibi: “Saçmalamış...”

Nesrin Cavadzade’nin Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu! Bora Akkaş göğsüne para sıkıştırdı! Tepkiler çığ gibi: “Saçmalamış...”

Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında Üç Kuruş dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oyuncunun Kaygılaroğlu'nun öpücüklere boğduğu videoda; Borak Akkaş'ın Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırıldığı görüldü. Söz konusu video, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ünlü isimlere tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Saçmalamış" derken başka biri "Dostluk böyle bir şey değil" ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler ve gelen yorumlardan bazıları...

takvim.com.tr
30.06.2023 09:11 - Son Güncelleme: 30.06.2023 09:16
Nesrin Cavadzade’nin Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu! Bora Akkaş göğsüne para sıkıştırdı! Tepkiler çığ gibi: “Saçmalamış...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Nesrin Cavadzade, Instagram hesabında Üç Kuruş dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Nesrin Cavadzade’nin Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu! Bora Akkaş göğsüne para sıkıştırdı! Tepkiler çığ gibi: “Saçmalamış...”

Cavadzade, Kaygılaroğlu ile çekilen fotoğraflarını ve bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Nesrin Cavadzade’nin Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu! Bora Akkaş göğsüne para sıkıştırdı! Tepkiler çığ gibi: “Saçmalamış...”

Oyuncu, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Urazcığım, yarın bayram her yer kapalı olur, doğum gününü bugünden kutlamak istedim.

Nesrin Cavadzade’nin Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu! Bora Akkaş göğsüne para sıkıştırdı! Tepkiler çığ gibi: “Saçmalamış...”

Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın, yüzümü daima güldürdüğün ve gerektiğinde hep orada olduğun için sana çok teşekkür ederim. Senenin en mutlu günü şimdiden kutlu olsun canımın içi"

Nesrin Cavadzade’nin Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu! Bora Akkaş göğsüne para sıkıştırdı! Tepkiler çığ gibi: “Saçmalamış...”

Cavadzade'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken söz konusu videoya tepkiler çığ gibi büyüdü.

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