Nesrin Cavadzade’nin annesini görenin nutku tutuldu! Feride Cavadzade kızını gölgede bıraktı! Güzelliği dillere destan...
Nesrin Cavadzade'nin annesini görenin nutku tutuldu! Gökhan Alkan ile yollarını ayıran Nesrin Cavadzade'nin adı Üç Kuruş dizinde birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodularına karıştı. Ancak ikili sosyal medya hesaplarında jet hızında açıklamalar yaparak iddiaları yalanladı. Ayrılık haberlerinin ardından söz konusu iddialarla gündeme gelen Cavadzade'nin hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Cavadzade'nin annesini görünce hayran kaldı. Feride Cavadzade, güzelliğiyle adeta kızını gölgede bıraktı. İşte Nesrin Cavadzade'nin güzeller güzeli annesi Feride...
26.07.2022 22:14 - Son Güncelleme: 26.07.2022 22:14
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, evlilik hazırlığı yaptığı meslektaşı Gökhan Alkan ile yollarını ayırarak herkesi şoke etmişti.