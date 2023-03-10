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Nesrin Cavadzade’den kumsal pozu! “Özledim” deyip beyazlar içinde paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Nesrin Cavadzade'den kumsal pozu! "Özledim" deyip beyazlar içinde paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, kumsalda beyazlar içinde çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
10.03.2023 00:56 - Son Güncelleme: 10.03.2023 01:13
Nesrin Cavadzade’den kumsal pozu! “Özledim” deyip beyazlar içinde paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Nesrin Cavadzade’den kumsal pozu! “Özledim” deyip beyazlar içinde paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, kumsalda beyazlar içinde çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Nesrin Cavadzade’den kumsal pozu! “Özledim” deyip beyazlar içinde paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Cavadzade, kısa sürede gündem olan paylaşımına "Doğayı özledim" notunu ekledi.

Nesrin Cavadzade’den kumsal pozu! “Özledim” deyip beyazlar içinde paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Nesrin Cavadzade’den kumsal pozu! “Özledim” deyip beyazlar içinde paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Nesrin Cavadzade'nin videosu böylelikle binlerce yorum ve beğeni aldı.

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