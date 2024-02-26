Nesrin Cavadzade yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisiyle bakın nasıl yakalandı! Etiler'in göbeğinde yeni aşkıyla...

Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla uzun bir süre magazin manşetlerini süsleyen Nesrin Cavadzade'nin adı daha sonra bir başka meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile anılmıştı. İki aşk iddialarını yalanlayıp arkadaş olduklarını söylemişti. Cavadzade şimdi ise yeni sevgilisiyle gündem geldi. Ünlü oyuncu yeni aşkıyla Etiler'de TAKVİM objektiflerine yansıdı. İşte detaylar...