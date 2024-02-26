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Nesrin Cavadzade yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisiyle bakın nasıl yakalandı! Etiler'in göbeğinde yeni aşkıyla...

Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla uzun bir süre magazin manşetlerini süsleyen Nesrin Cavadzade'nin adı daha sonra bir başka meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile anılmıştı. İki aşk iddialarını yalanlayıp arkadaş olduklarını söylemişti. Cavadzade şimdi ise yeni sevgilisiyle gündem geldi. Ünlü oyuncu yeni aşkıyla Etiler'de TAKVİM objektiflerine yansıdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 11:56 Güncelleme 26 Şubat 2024, 12:13
Nesrin Cavadzade yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisiyle bakın nasıl yakalandı! Etiler’in göbeğinde yeni aşkıyla... 1

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüşlerdi. Evlenmeleri beklenen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, ayrılık kararları ile herkesi şaşırtmışlardı.

Nesrin Cavadzade yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisiyle bakın nasıl yakalandı! Etiler’in göbeğinde yeni aşkıyla... 2

Cavadzade'nin adı daha sonra bir başka meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile anılmıştı. İki aşk iddialarını yalanlayıp arkadaş olduklarını söylemişti.

Nesrin Cavadzade yeni bir aşka yelken açtı! Sevgilisiyle bakın nasıl yakalandı! Etiler’in göbeğinde yeni aşkıyla... 3

Gökhan Alkan'dan ayrıldıktan sonra çapkınların gözdesi olan Cavadzade, kendi kabuğuna çekilmiş ve yalnızlığı tercih etmişti.

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