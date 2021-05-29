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Nesrin Cavadzade siyah minisiyle peş peşe paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Nesrin Cavadzade siyah minisiyle peş peşe paylaştı! Gören dönüp bir daha… Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu ile Ege'de tatile çıkan Nesrin Cavadzade, iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, siyah mini elbisesi ile denize karşı verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Cavadzade için "Yandı buralar", "Harika görünüyorsun" yorumları yapıldı. İltifat yağmuruna tutulan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyayı sallayan o pozları…

29.05.2021 21:29 - Son Güncelleme: 29.05.2021 21:29
Nesrin Cavadzade siyah minisiyle peş peşe paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Nesrin Cavadzade, havaların ısınmasıyla bir dönem Yasak Elma dizsinde birlikte rol aldığı Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu ile Ege'de tatile çıktı.

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Nesrin Cavadzade siyah minisiyle peş peşe paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Tatil pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Nesrin Cavadzade, iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Nesrin Cavadzade siyah minisiyle peş peşe paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu, siyah mini elbisesiyle Melisa Doğu'ya verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Nesrin Cavadzade siyah minisiyle peş peşe paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

Nesrin Cavadzade'nin paylaşımı kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya iltifat yağdı.

Nesrin Cavadzade siyah minisiyle peş peşe paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı sosyal medya çalkalandı

İddialı pozlarını art arda paylaşan Nesrin Cavadzade'ye takipçileri "Yandı buralar", "Harika görünüyorsun" yorumlarını yaptı.