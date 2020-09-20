Haberler Galeri Magazin Nesrin Cavadzade çocukluk haliyle 'O zaman da süslüymüşsün' dedirtti! 11 yaşında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmişti...

Nesrin Cavadzade çocukluk haliyle 'O zaman da süslüymüşsün' dedirtti! 11 yaşında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmişti...

Bakü'de dünyaya gelen ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye 11 yaşında gelen Nesrin Cavadzade, estetik iddialarının ardından çocukluk fotoğrafları ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından 10 yaşındaki hallerini paylaşan ve şu an 38 yaşında olan Nesrin Cavadzade'nin çocukluk fotoğrafını görenler, "O zaman da süslüymüşsünüz" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı gençlik ya da çocukluk pozları.

20.09.2020 14:53 - Son Güncelleme: 20.09.2020 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





