Nesrin Cavadzade çocukluk haliyle 'O zaman da süslüymüşsün' dedirtti! 11 yaşında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmişti...
Bakü'de dünyaya gelen ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye 11 yaşında gelen Nesrin Cavadzade, estetik iddialarının ardından çocukluk fotoğrafları ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabından 10 yaşındaki hallerini paylaşan ve şu an 38 yaşında olan Nesrin Cavadzade'nin çocukluk fotoğrafını görenler, "O zaman da süslüymüşsünüz" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı gençlik ya da çocukluk pozları.
Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı. Üniversiteden sonra ilk kez televizyonda başrol deneyimini gerçekleştiren Nesrin Cavadzade, Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı. 10 yaşındaki halini takipçilerinin beğenisine sunana Nesrin Cavadzade başta olmak üzere ünlülerin çocukluk hallerini görmeye hazır mısınız?