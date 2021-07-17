Nesrin Cavadzade beyazlar içinde paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! İddialı elbisesi ile olay oldu gören dönüp bir daha baktı
Nesrin Cavadzade beyazlar içinde poz verdi sosyal medya yandı kavruldu! Meslektaşı Gökhan Alkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, derin yırtmaçlı iddialı beyaz takımı ile kayalıklarda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Cavadzade'nin paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Nesrin Cavadzade'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...
17.07.2021 21:09
- Son Güncelleme: 17.07.2021 21:09
Meslektaşı Gökhan Alkan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Nesrin Cavadzade'nin düzgün fiziği dikkat çekti.