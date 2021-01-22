Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Ölümcül sonuçlara yol açan hastalığa yakalanan Neslihan Atagül...
Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Hastalığı nedeniyle Nare karakterine veda eden Neslihan Atagül sevenlerini üzdü. Uzmanlara göre ölümcül sonuçlara neden olan Neslihan Atagül'ün hastalığının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni fotoğrafıyla dikkat çeken Neslihan Atagül'ün yüzündeki yorgunluk, sevenlerini bir hayli üzdü. İşte geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün son hali...
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün hastalığı korkutucu boyutta! Ölüm riski olan Neslihan Atagül'ün eşi de bağırsaklarından rahatsızlandı. 2016 yılında Kadir Doğulu ile dünyaevine giren ve ilk olarak Yaprak Dökümü dizisi ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veriyordu. Sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeninin geçirgen bağırsak sendromu olduğu ortaya çıkınca oyuncu diziden ayrıldı.