Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Ölümcül sonuçlara yol açan hastalığa yakalanan Neslihan Atagül...

Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Hastalığı nedeniyle Nare karakterine veda eden Neslihan Atagül sevenlerini üzdü. Uzmanlara göre ölümcül sonuçlara neden olan Neslihan Atagül'ün hastalığının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni fotoğrafıyla dikkat çeken Neslihan Atagül'ün yüzündeki yorgunluk, sevenlerini bir hayli üzdü. İşte geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün son hali...

22.01.2021 15:57 - Son Güncelleme: 22.01.2021 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





