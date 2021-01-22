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Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Ölümcül sonuçlara yol açan hastalığa yakalanan Neslihan Atagül...

Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Hastalığı nedeniyle Nare karakterine veda eden Neslihan Atagül sevenlerini üzdü. Uzmanlara göre ölümcül sonuçlara neden olan Neslihan Atagül'ün hastalığının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni fotoğrafıyla dikkat çeken Neslihan Atagül'ün yüzündeki yorgunluk, sevenlerini bir hayli üzdü. İşte geçirgen bağırsak sendromuna yakalanan başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün son hali...

22.01.2021 15:57 - Son Güncelleme: 22.01.2021 16:20
Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Ölüm riski olan hastalığa yakalanan Neslihan Atagül...

Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Ölümcül sonuçlara yol açan 'geçirgen bağırsak sendromu' nedeniyle zor günler geçiren Atagül, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu.

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Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Ölümcül sonuçlara yol açan hastalığa yakalanan Neslihan Atagül...

İşte 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığıyla mücadele eden Neslihan Atagül'ün son hali...

Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Ölüm riski olan hastalığa yakalanan Neslihan Atagül...

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül'ün hastalığı korkutucu boyutta! Ölüm riski olan Neslihan Atagül'ün eşi de bağırsaklarından rahatsızlandı. 2016 yılında Kadir Doğulu ile dünyaevine giren ve ilk olarak Yaprak Dökümü dizisi ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veriyordu. Sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeninin geçirgen bağırsak sendromu olduğu ortaya çıkınca oyuncu diziden ayrıldı.

Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Ölüm riski olan hastalığa yakalanan Neslihan Atagül...

'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konulan 28 yaşındaki oyuncu, başlarda 10 gün istirahat almıştı ancak önceki gün de "Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek rol aldığı diziden ayrıldığını duyurdu.

Neslihan Atagül'ün son hali korkuttu! Ölüm riski olan hastalığa yakalanan Neslihan Atagül...

Eşi Kadir Doğulu'nun da bağırsaklarından problem yaşaması, tedirgin etti. Neslihan Atagül'ün oyuncu eşi Kadir Doğulu da geçtiğimiz aylarda bağırsaklarında sorun yaşadığını dile getirmişti.