Neslihan Atagül'ün pabucu dama atıldı! Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden... Sosyal medyayı salladı

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'den sonra annesi ile gündeme gelen bir diğer isim oldu. Rus annesinin gençlik hali ile adeta pabucu dama atılan güzel oyuncu Neslihan Atagül'e, 'Annesi daha güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.

18.05.2021 12:33 - Son Güncelleme: 18.05.2021 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





