Neslihan Atagül’ün “Onun çalışmasını istemiyordum” dediği Rus annesine bakın! Hayran bıraktı! İşte Kadir Doğulu’nun kayınvalidesi...

Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül, konuk olduğu bir programda anne ve babasının iş hayatı nedeniyle çocukluk yıllarının yalnız geçtiğini belirtti. "Annemin çalışmasını istemiyordum" diyen Atagül'ün açıklamalarının ardından ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun Rus annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Kadir Doğulu'nun güzeller güzeli kayınvalidesi...
Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda gibi yapımlarda rol alan Neslihan Atagül, dünya starlarının konuk olduğu bir YouTube programına katıldı.
Samimi açıklamalarda bulunan Atagül, program sırasında anne ve babasının iş hayatı nedeniyle çocukluk yıllarının yalnız geçtiğini belirtti.
"Annemin çalışmasını istemiyordum" diyen Atagül, erken yaşta iş hayatına atılmaya ve annesini çalıştırmamaya çok küçük yaşlarda karar verdiğini belirterek "Böyle de oldu" ifadelerini kullandı.