Neslihan Atagül’ün “Onun çalışmasını istemiyordum” dediği Rus annesine bakın! Hayran bıraktı! İşte Kadir Doğulu’nun kayınvalidesi...

Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül, konuk olduğu bir programda anne ve babasının iş hayatı nedeniyle çocukluk yıllarının yalnız geçtiğini belirtti. "Annemin çalışmasını istemiyordum" diyen Atagül'ün açıklamalarının ardından ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun Rus annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Kadir Doğulu'nun güzeller güzeli kayınvalidesi...