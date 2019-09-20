Neslihan Atagül'ün kardeşi ile benzerliğini görenler pes dedi!
Neslihan Atagül başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül'ün kardeşini görenler çok şaşırdı. Abi kardeşin birbirine olan benzerliği sosyal medya gündeminde yer etti. İşte Neslihan Atagül'ün ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...
20.09.2019 16:34
- Son Güncelleme: 20.09.2019 16:34
Neslihan Atagül kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliği ile magazin gündeminden düşmeyen neslihan Atagül'ün kardeşini görenler çok şaşırdı. Birbirlerine olan benzerlikleri ile dikkat çeken abi - kardeşi görenler, "Neslihan'ın erkek versiyonu" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Neslihan Atagül ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...
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