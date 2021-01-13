Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeni geçirgen bağırsak sendromu çıktı! Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl?

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

İnsan vücudundan en önemli organlardan biri de bağırsaklardır. Vücuda alınan besinlerin sindirilmesinde aktif rol alan bağırsak sisteminin bozulması ile birçok sorun da beraberinde gelir. Kan dolaşımına gözenekli ("sızdıran") bir bağırsak yoluyla geçen mikroplara, toksinlere veya diğer maddelere bağışıklık sisteminin reaksiyon vermesiyle birçok problem ve semptom gelişir.