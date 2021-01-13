Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeni geçirgen bağırsak sendromu çıktı! Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl?
Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeni geçirgen bağırsak sendromu çıktı! Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? 2016 yılında Kadir Doğulu ile dünyaevine giren ve ilk olarak Yaprak Dökümü dizisi ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veriyordu. Sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeninin geçirgen bağırsak sendromu olduğu ortaya çıkınca oyuncu 10 gün dinlenmeye çekildi. Peki Neslihan Atagül'ün hastalığı olan ve hızla kilo kaybettiren geçirgen bağırsak sendromu nedir?
NESLİHAN ATAGÜL HIZLA KİLO KAYBEDİYOR!
Neslihan Atagül'ün hızla kilo vermesinin nedeni geçirgen bağırsak sendromu çıktı! Başarılı oyunculuğuyla hayranlarının gönlüne taht kuran Neslihan Atagül'den gelen kötü haberin ardından 'geçirgen bağırsak sendromu nedir?' sorusunun yanıtı ve Neslihan Atagül'ün sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
İnsan vücudundan en önemli organlardan biri de bağırsaklardır. Vücuda alınan besinlerin sindirilmesinde aktif rol alan bağırsak sisteminin bozulması ile birçok sorun da beraberinde gelir. Kan dolaşımına gözenekli ("sızdıran") bir bağırsak yoluyla geçen mikroplara, toksinlere veya diğer maddelere bağışıklık sisteminin reaksiyon vermesiyle birçok problem ve semptom gelişir.
Uzmanlar geçirgen bağırsak sendromu hakkında, "Sürekli kullanılan alkol, aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabilir. Ayrıca aşırı şeker, özellikle meyve şekeri olan fruktoz, karbonhidrat kullanımı ile bağırsaktaki normal yaşayan bakteri florası ve ortamı bozularak geçirgen bağırsak sendromuna sebep olabilir" diyor.
ÜNLÜLERİN BİLİNMEYEN HASTALIKLARI
ABD'li şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir radyo yayınında hastalıklarından bahsetti. Gaga, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın faydalarını gördüğünü söyledi. Lady Gaga'nın akıl hastalığı ile mücadelesinin ergenlik çağında başladığı biliniyor. Geçen yıl bir röportajında Gaga, 19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, bu durumun bilişsel bozuklukları ortaya çıkaran fibromiyalji hastalığına yol açtığını söylemişti.