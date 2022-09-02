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Haberler Magazin Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! Eşi Kadir Doğulu'yla Gecenin Ucunda dizisinde başrol kapan Neslihan Atagül...

Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! Eşi Kadir Doğulu'yla Gecenin Ucunda dizisinde başrol kapan Neslihan Atagül...

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Aylar sonra ekrana eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolünde yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinde yer alacak. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren 28 yaşındaki oyuncu, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Atagül, annesine olan benzerliğiyle çok konuşuldu. Oyuncunun Rus annesini görenler 'Güzelliğini annesinden almış' yorumlarında bulundu. İşte Neslihan Atagül'ün güzeller güzeli annesi...

02.09.2022 09:50 - Son Güncelleme: 02.09.2022 09:50
Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Eşi Kadir Doğulu’yla Gecenin Ucunda dizisinde başrol kapan Neslihan Atagül...

Neslihan Atagül, Nare karakteriyle başrolünü üstlendiği Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Eşi Kadir Doğulu’yla Gecenin Ucunda dizisinde başrol kapan Neslihan Atagül...

Atagül şimdilerde eşi Kadir Doğulu ile birlikte Gecenin Ucunda dizisinde başrolde yer alacak.

Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Eşi Kadir Doğulu’yla Gecenin Ucunda dizisinde başrol kapan Neslihan Atagül...

Rus kökenli olduğu öğrenilen Atagül'ün annesini görenler şaşkınlığını gizleyemezken oyuncu için 'Güzelliğini annesinden almış' yorumunda bulundu. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...

Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Eşi Kadir Doğulu’yla Gecenin Ucunda dizisinde başrol kapan Neslihan Atagül...

BİRAN DAMLA YILMAZ VE ANNESİ

Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Eşi Kadir Doğulu’yla Gecenin Ucunda dizisinde başrol kapan Neslihan Atagül...

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