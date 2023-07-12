Neslihan Atagül’ün gece yarısı pozları sosyal medyanın gündeminde! Önce tekne sonra küvet pozu geldi! Kadir Doğulu’nun 7 yıllık eşi...
2016 yılında dünyaevine giren Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, geçen aylarda ihanet haberleriyle gündem olmuştu. İddialara kulak tıkayan Atagül, eşi ve evliliğine sahip çıkarak mutluluk pozları vermişti. Ünlü çift, geçen günlerde de evlilik yıldönümü kutlamalarıyla gündeme gelmişti. İkiliden Neslihan Atagül, şimdi ise teknede ve küvette verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımları...
12.07.2023 10:54 - Son Güncelleme: 12.07.2023 10:54
2016'da evlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazinde sıkça yer aldı. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ünlü çiftin boşanacağı da iddia edildi.
7'nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, daha sonra Bodrum'da aşk tazeledi.
Posta'da yer alan habere göre; Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülendi. Yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı.