Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun tarikatındaki o isimler yakalanmış ve tutuklanmış! Liderleri Baba Eren'in kim olduğu ifşalanmıştı
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun tarikatındaki o isimler yakalanmış ve tutuklanmış! Liderleri Baba Eren'in kim olduğu ifşalanmıştı... Bir magazin programında Kadir Doğulu hakkında yaptığı açıklamalar nedeni ile Onur Akay'a saldırdığı iddia edilen kişilerin günlerdir gündemden düşmeyen o tarikattan oldukları ortaya çıktı. Aynı magazin programında bahsi geçen kişilerin yakalandığı ve tutuklandığı ifade edildi. İşte Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun 'ihanet' görüntüleri ile gün yüzüne çıkan tarikata ait çarpıcı detaylar...
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun tarikatındaki o isimler yakalanmış ve tutuklanmış! Liderleri Baba Eren'in kim olduğu ifşalanmıştı...
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun özel hayatıyla ifşa olan o tarikatla ilgili bomba bir gelişme yaşandı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Onur Akay, Balıkesir'in Akçay sahilinde arkadaşları ile otururken yanına 2 kadının motorla yaklaştığını, önce tehdit ettiği ve sonra da saldırdığını iddia etti. Onur Akay, olayı şöyle anlattı:
"İki kadın bir anda motorla yanıma yaklaşıp, 'Kadir Doğulu ile ilgili bir daha konuşursan bacaklarını kırarız.' dedi. Bir tanesi kolumu bileğimden tutarak büktü. Diğeri de önce bacağımı tekmeledi sonra yüzümü yumrukladı. Yumruklar o kadar sertti ki, burnum kanamaya başladı. Daha sonra da sağ yan üst dişimin kırıldığını fark ettim. Erkek kıyafetinde erkek gibi dövüşen iki kadındı."