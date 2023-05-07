Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa olmuş 'ihanet' iddialarına 'biriyle bassam bile ayrılmam' demişti! Olay kareler: "Hayatı karardı"
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa olmuş 'ihanet' iddialarına 'biriyle bassam bile ayrılmam' demişti! Olay kareler geldi. 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu sık sık açıklamaları, tanışma hikayeleri ve verdikleri pozlarla gündemden düşmüyordu. Ancak çift son dönemde şoke eden iddialarla gündemde. Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliğinde neler oluyor? İhanet iddiaları ve ortaya çıkan o görüntülerin ardından 'Derviş' Kadir Doğulu'nun tarikatı açığa çıktı, Neslihan Atagül'ün annesi de sessizliğini bozdu. Yaşananların ardından Neslihan Atagül'ün Instagram'daki son paylaşımı dikkat çekti.
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa olmuş, 'ihanet' iddialarına Meslihan Atagül, 'biriyle bassam bile ayrılmam' demişti! Olay karelere "Hayatı karardı" yorumları geldi.
Magazin kulisleri bu haberle çalkalandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Onur Akay, Balıkesir'in Akçay sahilinde arkadaşları ile otururken yanına 2 kadının motorla yaklaştığını, önce tehdit ettiği ve sonra da saldırdığını iddia etti. Onur Akay, olayı şöyle anlattı:
"İki kadın bir anda motorla yanıma yaklaşıp, 'Kadir Doğulu ile ilgili bir daha konuşursan bacaklarını kırarız.' dedi. Bir tanesi kolumu bileğimden tutarak büktü. Diğeri de önce bacağımı tekmeledi sonra yüzümü yumrukladı. Yumruklar o kadar sertti ki, burnum kanamaya başladı. Daha sonra da sağ yan üst dişimin kırıldığını fark ettim. Erkek kıyafetinde erkek gibi dövüşen iki kadındı."
Ardından bir magazin programına katılan Akay, Neslihan Atagül'ün annesi ile konuştuğunu ve anne kızın arasının açık olduğunu ifade etti. Yaşananların ardından Neslihan Atagül annesine, "Kadir',i biriyle bassam, gözümle görsem bile ayrılmam" dediği ileri sürüldü.