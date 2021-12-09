Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan ihanet iddiasına yanıt! 'Rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldatıyor' denmişti: "Evet, ihanet ettim"

Eşi Neslihan Atagül'ün yurt dışında aldığı ödüller için oyuncu, "Evet, bir değil birden fazla ödül oldu. Karım olduğu için söylemiyorum ama çok yetenekli kendisi" ifadelerini kullanan Doğulu, "Bugün birkaç toplantım var. O yüzden böyle giyindim. Ama bana bu görüşmelerle ilgili bir şey sormayın lütfen, detay veremeyeceğim" dedi.