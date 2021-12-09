Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan ihanet iddiasına yanıt! 'Rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldatıyor' denmişti: "Evet, ihanet ettim"
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan ihanet iddiasına yanıt geldi. 'Rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldatıyor' iddiası ile gündemde yer alan magazin dünyasının en yakından takip edilen çiftlerinden olan Neslihan ile Kadir'in evliliği bitiyor mu? Ünlü oyuncu Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ü Serra Arıtürk'le aldattığı iddiasına çok çarpıcı cevaplar verdi. İşte detaylar...
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan ihanet iddiasına yanıt! 'Rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aldatıyor' denmişti, Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü Serra Arıtürk'le aldattığı iddiasına çok çarpıcı cevaplar verdi.
Başarılı oyuncu Kadir Doğlu ile kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül 2016 yılında dünya evine girmişlerdi. Güzel giden evliliklerinin ortasına bomba gibi bir aldatma iddiası düşmüştü. Kadir Doğulu'nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilmişti. Bu iddialara Kadir Doğulu'dan cevap geldi.
"İHANET ETTİM"
Önceki gün bir iş görüşmesi için gittiği Etiler'de görüntülenen Kadir Doğulu, hakkında çıkan iddialar ile ilgili şunları söyledi: "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim" diyerek, iddiaları ti'ye aldı. Daha sonra sözlerine, "Bunlar iddia, siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etti.
Eşi Neslihan Atagül'ün yurt dışında aldığı ödüller için oyuncu, "Evet, bir değil birden fazla ödül oldu. Karım olduğu için söylemiyorum ama çok yetenekli kendisi" ifadelerini kullanan Doğulu, "Bugün birkaç toplantım var. O yüzden böyle giyindim. Ama bana bu görüşmelerle ilgili bir şey sormayın lütfen, detay veremeyeceğim" dedi.