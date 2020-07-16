Haberler Galeri Magazin Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan eski sevgilisi Hande Yener hakkında şok sözler! 'Harika bir ilişki oldu'

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan eski sevgilisi Hande Yener hakkında şok sözler! 'Harika bir ilişki oldu'

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Neslihan Atagül'ün kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, eski sevgilisi Hande Yener hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Garsonluk yaparken tanıştığı Hande Yener ile 2006 ile 2010 yılları arasında aşk yaşayan Kadir Doğulu, kendisine şöhreti getiren eski sevgilisiyle ilgili bakın neler söyledi.

16.07.2020 13:14 - Son Güncelleme: 16.07.2020 13:14
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan eski sevgilisi Hande Yener hakkında şok sözler! 'Harika bir ilişki oldu'

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu, garson olduğu dönemde tanıştığı ve aşk yaşadığı eski sevgilisi Hande Yener hakkında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Son günlerde yaptığı her yorum ile dikkat çeken oyuncu Kadir Doğulu, eski sevgilisi Hande Yener hakkında bakın neler söyledi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan eski sevgilisi Hande Yener hakkında şok sözler! 'Harika bir ilişki oldu'

"HARİKA BİR İLİŞKİ OLDU"

Garsonken tanıştığı Hande Yener ile 2006 ile 2010 yılları arasında aşk yaşayan Kadir Doğulu, kendisine şöhreti getiren eski sevgilisiyle ilgili şöyle dedi: "Benim olgunlaşmama en büyük çimentoyu atan, harika bir ilişki oldu" yanıtını verdi.

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan eski sevgilisi Hande Yener hakkında şok sözler! 'Harika bir ilişki oldu'

Doğulu; yaş, kişi, makam ya da statünün kendisini etkilemeyeceğini belirterek, "O dönemimi safça, içimden geldiği gibi yaşadım. Hiçbir pişmanlığım ya da üzüntüm yok. İbretlik zaman geçirdim" dedi. Bakın ünlüler bir zamanlar kimler ile aşk yaşıyormuş...

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan eski sevgilisi Hande Yener hakkında şok sözler! 'Harika bir ilişki oldu'

SONGÜL KARLI

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan eski sevgilisi Hande Yener hakkında şok sözler! 'Harika bir ilişki oldu'

SONGÜL KARLI - METİN YÜNCÜ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u denizde arkadaşının omuzlarında... Tescilli güzel Aslıhan Karalar Çeşme'yi salladı
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u denizde arkadaşının omuzlarında... Tescilli güzel Aslıhan Karalar Çeşme'yi salladı