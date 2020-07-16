Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan eski sevgilisi Hande Yener hakkında şok sözler! 'Harika bir ilişki oldu'
Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu Neslihan Atagül'ün kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, eski sevgilisi Hande Yener hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Garsonluk yaparken tanıştığı Hande Yener ile 2006 ile 2010 yılları arasında aşk yaşayan Kadir Doğulu, kendisine şöhreti getiren eski sevgilisiyle ilgili bakın neler söyledi.
16.07.2020 13:14
- Son Güncelleme: 16.07.2020 13:14
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