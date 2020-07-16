Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan eski sevgilisi Hande Yener hakkında şok sözler! 'Harika bir ilişki oldu'

Doğulu; yaş, kişi, makam ya da statünün kendisini etkilemeyeceğini belirterek, "O dönemimi safça, içimden geldiği gibi yaşadım. Hiçbir pişmanlığım ya da üzüntüm yok. İbretlik zaman geçirdim" dedi. Bakın ünlüler bir zamanlar kimler ile aşk yaşıyormuş...