Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan bomba itiraf: "Ruh ikizi eşim olamaz Neslihan benim..."
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan bomba itiraf! "Ruh ikizi eşim olamaz" diyen oyuncu Kadir Doğulu, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Neslihan Atagül, uzun bir süredir geçirgen bağırsak sendromu ile mücadele ediyor. Bu süreçte Atagül'ün en büyük destekçisi ise eşi Kadir Doğulu... Yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Doğulu, bakın eşi ile ilişkisi hakkında neler anlattı.
Eşinin (Neslihan Atagül Doğulu) yaşadığı geçirgen bağırsak sendromuyla aynı mı?
Evet.
Onun sağlık durumu nasıl?
6-7 ay gibi yoğun bir ilgi ve bakımdan sonra toparladı. Ama bunu koruması lazım.
Nedir yaşadığınız şey?
Gıdalarda kullanılan toksik ilaçlar herkesi rahatsız ediyor ama semptomlar farklı. Bağışıklık, sinir sistemi gibi rahatsızlıkların temelinde bu hastalığın olduğu söyleniyor. Bir gazetede bunları anlatmaktan imtina ediyorum. İnsanlar doktorlarına danışabilirler. Biz artık meyve-sebzeyi evimizin bahçesinde kendimiz ekip biçiyoruz. Ya da çok güvendiğimiz yerlerden alıyoruz.
Hayatta çok savruldun mu?
Birkaç defa savruldum, zor dönemlerim oldu. Mesela oyunculuğa girdiğim ilk sene çok şımardım. Kayıp, popomun üstüne düşünce kendime "Kalk, doğru düzgün yürü, şöhret kaygan bir zemin, yürümeyi bileceksin" dedim. Şimdi de yürümeye çalışıyorum.
En büyük rehberin kimdi?
Sevdiğim insanlardan, değer verdiğim şeylerden kaybettiklerim... Birçok konuda farklı düşünmeye başladım.
Hayatında tesadüfün etkisi ne?
Tesadüf diye bir şey yok. Tesadüf, insanın kendisine şans diye atfettiği bedbaht bir durum. Kişi gönlüne aşkla yapmak istediği şeyi yazdıysa, günün sonunda onu yapar. Oyunculuk çocukluğumda gönlüme yazdığım bir şeydi.
'Küçük Sırlar'da Sinem Kobal'la oynadık. Canlandırdığım karakter, Sinem'in karakterine o kadar ahlaksızlık yaptı ki orada sosyal medyayı bıraktım. Twitter'ı kapattım, mail adresimi buldular. Onu kapattım, ev adresimi buldular, evimi değiştirdim. Yapımcıya "Bu karakterleri ayırın artık" diye yalvardım. Şimdi bizim sevenlerimiz de bunu insanlara yapıyor. Ama bu sevgi bana çok öğretiyor.
Ne mesela?
Bu sevgi bana ait değil, onlara ait. Emanetlerine onlar için iyi bakıyorum. Okuduğum yorumlarda da, ne iltifattan coşuyorum ne de üzülüp sarsılıyorum.
Gözaltına sürme mi çekiyorsun, dövme mi var?
Aslında bunlar babaannemin ürünü.
Nasıl yani?
Çok sevgi doluydu. 11 çocuk doğurmuş, 69 torunu var. 103 yaşına kadar yaşadı. İlk üç ay gelinlerini yollamış, kendi bizimle ilgilenmiş. Bizi zeytinyağıyla ovalamış, kundağa koymuş, gözlerimize sürme çekip annelerimizin kucağına vermiş. Ve gözlerim böyle kalmış. Kardeşlerimin hepsinde de var.
Jönlerimizde kas modası var ya... Sende de baklava var mı?
Çocukluğumdan beri var, atalarımdan gelen bir şey... Şanslıyım çünkü yağ oranım düşük. Ben bunu sporla elde etmedim.
'NESLİHAN'I NEFESİMDEN BİLE KISKANIRIM'
Evlilik, hayatını nasıl değiştirdi?
Muhteşem derecede, insani olarak değiştirdi. İnsanlığımın gelişebilmesinin çabasını evliliğimde buldum.
Birlikteliğinizin yedinci yılı... Her şey bir çift göz görmenle başladı, değil mi?
'Fatih Harbiye' dizisi için Neslihan'la birlikte çalışacağımızı söylediler. İnternetten işlerine baktım, hiçbir duygu kıpırtısı yoktu. Buluşma günü, yapım şirketinden içeri girdim. Sola baktım, bir çift göz ve "Bu kim" dedim. İçimden söylediğimi sanıyordum. Yapımcı omzuma vurdu, "Partnerin" dedi.