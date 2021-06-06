Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan bomba itiraf: "Ruh ikizi eşim olamaz Neslihan benim..."

Hayatta çok savruldun mu?

Birkaç defa savruldum, zor dönemlerim oldu. Mesela oyunculuğa girdiğim ilk sene çok şımardım. Kayıp, popomun üstüne düşünce kendime "Kalk, doğru düzgün yürü, şöhret kaygan bir zemin, yürümeyi bileceksin" dedim. Şimdi de yürümeye çalışıyorum.

En büyük rehberin kimdi?

Sevdiğim insanlardan, değer verdiğim şeylerden kaybettiklerim... Birçok konuda farklı düşünmeye başladım.

Hayatında tesadüfün etkisi ne?

Tesadüf diye bir şey yok. Tesadüf, insanın kendisine şans diye atfettiği bedbaht bir durum. Kişi gönlüne aşkla yapmak istediği şeyi yazdıysa, günün sonunda onu yapar. Oyunculuk çocukluğumda gönlüme yazdığım bir şeydi.

'Küçük Sırlar'da Sinem Kobal'la oynadık. Canlandırdığım karakter, Sinem'in karakterine o kadar ahlaksızlık yaptı ki orada sosyal medyayı bıraktım. Twitter'ı kapattım, mail adresimi buldular. Onu kapattım, ev adresimi buldular, evimi değiştirdim. Yapımcıya "Bu karakterleri ayırın artık" diye yalvardım. Şimdi bizim sevenlerimiz de bunu insanlara yapıyor. Ama bu sevgi bana çok öğretiyor.