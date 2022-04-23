Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu Serra Arıtürk'le imam nikahını ilk kez açıkladı 'bana değil ona sorun' Hamile deniyordu...
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk imam nikahıyla evlendi mi? 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçen günlerde doğum günü paylaşımıyla gündeme gelmişti. Atagül, eşinin doğum gününe özel romantik bir paylaşımda bulunmuştu. Oyuncu çift, şimdi ise ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kadir Doğulu'nun, Aşkın Tarifi dizisinde birlikte rol aldığı ve o dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Serra Arıtürk ile imam nikah kıydığı hatta Arıtürk'ün hamile olduğu öne sürüldü. Doğulu'dan konu hakkında ilk açıklama geldi.
23.04.2022 15:07 - Son Güncelleme: 23.04.2022 15:07
2013-2014'te yayınlanan 'Fatih Harbiye'de tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
Aşkın Tarifi isimli dizide rol arkadaşı olan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün geçen yıl birlikte olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sosyal medyada Felaket Tellalı lakabıyla bilinen Onur Akay, Kadir Doğulu'nun evli olmasına rağmen rol arkadaşıyla dini nikah kıydığını iddia etti.