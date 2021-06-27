Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler oldu: Nare karakterinin saç modeli her yaş grubundaki kadınların favorisi

Bir zamanlar, Asmalı Konak dizisinde "Dicle'nin sürmesi" ya da Aşk-ı Memnu dizisinde "Firdevs Hanım'ın gömlekleri", Dadı dizisinde "Gülben Ergen'in bornozu" ya da Muhteşem Yüzyıl'da "Hürrem Yüzüğü'' gibi...