Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler oldu: Nare karakterinin saç modeli her yaş grubundaki kadınların favorisi
Bir zamanlar, Asmalı Konak dizisinde "Dicle'nin sürmesi" ya da Aşk-ı Memnu dizisinde "Firdevs Hanım'ın gömlekleri", Dadı dizisinde "Gülben Ergen'in bornozu" ya da Muhteşem Yüzyıl'da "Hürrem Yüzüğü'' gibi... Bir de Kenan Doğulu'nun taktığı güneş şeklinde kolyeyi unutmak mümkün değil tabii ki... Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Son zamanlarda da kadınlardan Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler.
27.06.2021 07:00
- Son Güncelleme: 27.06.2021 07:00