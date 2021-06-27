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Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler oldu: Nare karakterinin saç modeli her yaş grubundaki kadınların favorisi

Bir zamanlar, Asmalı Konak dizisinde "Dicle'nin sürmesi" ya da Aşk-ı Memnu dizisinde "Firdevs Hanım'ın gömlekleri", Dadı dizisinde "Gülben Ergen'in bornozu" ya da Muhteşem Yüzyıl'da "Hürrem Yüzüğü'' gibi... Bir de Kenan Doğulu'nun taktığı güneş şeklinde kolyeyi unutmak mümkün değil tabii ki... Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Son zamanlarda da kadınlardan Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler.

27.06.2021 07:00 - Son Güncelleme: 27.06.2021 07:00
Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler oldu: Nare karakterinin saç modeli her yaş grubundaki kadınların favorisi

Her dönem bazı dizi karakterlerinin ya da ünlülerin eşyaları, tarzları izleyici tarafından fazlasıyla ilgi görüp trend olmuştur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler oldu: Nare karakterinin saç modeli her yaş grubundaki kadınların favorisi

Bir zamanlar, Asmalı Konak dizisinde "Dicle'nin sürmesi" ya da Aşk-ı Memnu dizisinde "Firdevs Hanım'ın gömlekleri", Dadı dizisinde "Gülben Ergen'in bornozu" ya da Muhteşem Yüzyıl'da "Hürrem Yüzüğü'' gibi...

Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler oldu: Nare karakterinin saç modeli her yaş grubundaki kadınların favorisi

Bir de Kenan Doğulu'nun taktığı güneş şeklinde kolyeyi unutmak mümkün değil tabii ki...

Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler oldu: Nare karakterinin saç modeli her yaş grubundaki kadınların favorisi

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

Neslihan Atagül'ün dalgalı saçları popüler oldu: Nare karakterinin saç modeli her yaş grubundaki kadınların favorisi

Son zamanlarda da çevremdeki tüm kadınlardan Neslihan Atagül'ün dalgalı saçlarını duyar oldum.