Neslihan Atagül'ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti'ye alındı! Gecenin Ucunda'nın Macide'sini görenler: "Oyunculuk seviyem"
Neslihan Atagül'ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti'ye alındı! Gecenin Ucunda'nın Macide'sini görenler, "Benim oyunculuk seviyem" , "Daha neler" yorumları yaptı. Zaman zaman kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile aşk karelerini takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, Instagram'dan paylaştığı son pozlarıyla gündem oldu.
02.12.2022 09:14 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:20
"OYUNCULUK SEVİYEM"
Neslihan Atagül'ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti'ye alındı! Gecenin Ucunda'nın Macide'sini görenler, "Oyunculuk seviyem" yorumları yaptı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Neslihan Atagül, Instagram'dan uzun beyaz elbisesiyle kaldırımda otururken bir video paylaştı.