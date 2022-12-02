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Haberler Magazin Neslihan Atagül'ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti'ye alındı! Gecenin Ucunda'nın Macide'sini görenler: "Oyunculuk seviyem"

Neslihan Atagül'ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti'ye alındı! Gecenin Ucunda'nın Macide'sini görenler: "Oyunculuk seviyem"

Neslihan Atagül'ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti'ye alındı! Gecenin Ucunda'nın Macide'sini görenler, "Benim oyunculuk seviyem" , "Daha neler" yorumları yaptı. Zaman zaman kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile aşk karelerini takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, Instagram'dan paylaştığı son pozlarıyla gündem oldu.

02.12.2022 09:14 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:20
Neslihan Atagül’ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti’ye alındı! Gecenin Ucunda’nın Macide’sini görenler: Oyunculuk seviyem

"OYUNCULUK SEVİYEM"

Neslihan Atagül'ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti'ye alındı! Gecenin Ucunda'nın Macide'sini görenler, "Oyunculuk seviyem" yorumları yaptı.

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Neslihan Atagül’ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti’ye alındı! Gecenin Ucunda’nın Macide’sini görenler: Oyunculuk seviyem

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Neslihan Atagül, Instagram'dan uzun beyaz elbisesiyle kaldırımda otururken bir video paylaştı.

Neslihan Atagül’ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti’ye alındı! Gecenin Ucunda’nın Macide’sini görenler: Oyunculuk seviyem

Çiçek koklayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Siz hiç çiçek kokusundan büyülenip uykuya daldınız mı?" mesajını yazdı. Atagül'ün güzelliğine övgü dolu sözler gelirken çiçek koklarken uykuya dalması ti'ye alındı.

Neslihan Atagül’ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti’ye alındı! Gecenin Ucunda’nın Macide’sini görenler: Oyunculuk seviyem

Oyunculuk hayatına ilk defa 2006 senesinde Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterini canlandırarak adım atan Neslihan Atagül 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Neslihan Atagül'ün annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir.

Neslihan Atagül’ün çiçek kokusu paylaşımı sosyal medyada fena ti’ye alındı! Gecenin Ucunda’nın Macide’sini görenler: Oyunculuk seviyem

Ekranda ilk kez yer aldığı Yaprak Dökümü dizisi sonrasında 2006 senesinde İlk Aşk filminde oynayan Neslihan Atagül, bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü ve yıldızı parladı.

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