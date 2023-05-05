Neslihan Atagül'ün annesi konuştu: "Kadir'i biriyle bassam..." Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşalanmış açık ilişki ve çok eşlilik iddiaları olay olmuştu
Neslihan Atagül'ün annesi konuştu: "Kadir'i biriyle bassam..." Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşalanmış açık ilişki ve çok eşlilik iddiaları olay olmuştu... 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti... Sık sık açıklamaları, tanışma hikayeleri ve verdikleri pozlarla sosyal medya gündeminde yer alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliğinde neler oluyor? İhanet iddiaları ve ortaya çıkan o görüntülerin ardından 'Derviş' Kadir Doğulu'nun tarikatı açığa çıktı. Yaşananların ardından Neslihan Atagül'ün annesi konuştu.
"KADİR'İ BİRİYLE BASSAM..."
Neslihan Atagül'ün annesi konuştu. Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşalanmış açık ilişki ve çok eşlilik iddiaları olay olmuştu...
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa oldu Baba Eren bakın kim çıkı! Demet Akalın'ın ağzı açık kaldı meğer Hande Erçel ile Murat Dalkılıç da bu yüzden ayrılmış!
Magazin kulisleri bu haberle çalkalandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Günlerdir magazin basınında yer alan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu olayında çiftten gelen ihanet açıklaması ve Neslihan Atagül'ün tavırları akıllarda soru işaretleri bırakırken bomba iddialar geldi.
Onur Akay, Balıkesir'in Akçay sahilinde arkadaşları ile otururken yanına 2 kadının motorla yaklaştığını, önce tehdit ettiği ve sonra da saldırdığını iddia etti. Onur Akay, olayı şöyle anlattı:
"İki kadın bir anda motorla yanıma yaklaşıp, 'Kadir Doğulu ile ilgili bir daha konuşursan bacaklarını kırarız.' dedi. Bir tanesi kolumu bileğimden tutarak büktü. Diğeri de önce bacağımı tekmeledi sonra yüzümü yumrukladı. Yumruklar o kadar sertti ki, burnum kanamaya başladı. Daha sonra da sağ yan üst dişimin kırıldığını fark ettim. Erkek kıyafetinde erkek gibi dövüşen iki kadındı."