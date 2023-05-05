Neslihan Atagül'ün annesi konuştu: "Kadir'i biriyle bassam..." Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşalanmış açık ilişki ve çok eşlilik iddiaları olay olmuştu

Onur Akay, Balıkesir'in Akçay sahilinde arkadaşları ile otururken yanına 2 kadının motorla yaklaştığını, önce tehdit ettiği ve sonra da saldırdığını iddia etti. Onur Akay, olayı şöyle anlattı:

"İki kadın bir anda motorla yanıma yaklaşıp, 'Kadir Doğulu ile ilgili bir daha konuşursan bacaklarını kırarız.' dedi. Bir tanesi kolumu bileğimden tutarak büktü. Diğeri de önce bacağımı tekmeledi sonra yüzümü yumrukladı. Yumruklar o kadar sertti ki, burnum kanamaya başladı. Daha sonra da sağ yan üst dişimin kırıldığını fark ettim. Erkek kıyafetinde erkek gibi dövüşen iki kadındı."