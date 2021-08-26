Neslihan Atagül'ü görenler ikinci kez hayran kaldı! Güzellik genetik dedirten Neslihan meğer masum bakışlarını hiç kaybetmemiş...
Neslihan Atagül'ü görenler ikinci kez hayran kaldı! Güzellik genetik dedirten Neslihan meğer masum bakışlarını hiç kaybetmemiş... Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Neslihan Atagül'ün çocukluk fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül anne tarafından Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli... Son dönemde eş Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sonrası Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti başarılı oyuncu... İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Neslihan Atagül'ün çocukluğu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...
NESLİHAN ATAGÜL'Ü GÖRENLER İKİNCİ KEZ HAYRAN KALDI!
'Güzellik genetik' dedirten Neslihan meğer masum bakışlarını hiç kaybetmemiş... Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan Neslihan Atagül'ün çocukluk yıllarına ait fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. Takipçileri "Bakışları hiç değişmemiş" demeden edemedi.
Geçtiğimiz günlerde -Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarından tepki görmüştü. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratırken Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti ki, çift Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Eşi Kadir Doğulu ile görüntülenen Neslihan Atagül, iddialarla ilgili sessizliğini böylece bozdu. Eşi Kadir Doğulu ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi. Ve böylece kıskançlık iddialarını yalanlamış oldu.