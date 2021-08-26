Neslihan Atagül’ü görenler ikinci kez hayran kaldı! Güzellik genetik dedirten Neslihan meğer masum bakışlarını hiç kaybetmemiş...

Eşi Kadir Doğulu ile görüntülenen Neslihan Atagül, iddialarla ilgili sessizliğini böylece bozdu. Eşi Kadir Doğulu ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi. Ve böylece kıskançlık iddialarını yalanlamış oldu.