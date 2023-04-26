Neslihan Atagül'ü aldattığı görüntüler ifşalanmıştı! Kadir Doğulu hakkında akıllara zarar iddialar "S'le imam nikahı var ev açtı Neslihan da biliyor"
Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da 2 kadınla samimi görüntülerinin sosyal medyada ifşalanması sonrasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu magazin gündeminin en tepesinde. Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun bu görüntüleri büyük bir şaşkınlık yaratırken hakkında akıllara zarar bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce Serra Arıtürk skandalı patlak veren Doğulu'nun yaklaşık 1 yıldır başka bir kadınla bir evde yaşadığı ve imam nikahı kıydığı hatta ailesinden istediği iddia edildi. İşte iddianın tüm detayları...
Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı görüntülerin ifşalanması sonrası 2.Sayfa programında akıllara zarar iddialar ortaya atıldı. İşte tüm yaşananlar ve iddianın tüm ayrıntıları...
2016 yılında Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu'nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kafaları karıştırdı.
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta olan Kadir Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kaydedildi.
Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.