Neslihan Atagül’den yatakta bornozlu pozlar! “Onlar çeker, ben poz veririm” Tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül, özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Ünlü oyuncu, bornozuyla yatakta verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o pozlar...