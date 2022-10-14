Neslihan Atagül’den yatak odası paylaşımı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gecenin Ucunda’nın Macide’si...
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda ile ekranlara geri döndü. 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolü paylaşan Atagül, setlere dönerek hayranlarını sevindirirken sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yatak odasından paylaşım yapan oyuncu, sosyal medyayı salladı. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...
14.10.2022 19:58 - Son Güncelleme: 14.10.2022 19:58
Oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü'nde başlayan Neslihan Atagül, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
Daha sonra rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterle beğeni toplayan Neslihan Atagül, gönlünü Fatih Harbiye'de tanıştığı rol arkadaşı Kadir Doğulu'na kaptırdı.
Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu, son olarak ise Sefirin Kızı dizisinde rol aldı.
Kötü günleri geride bırakan oyuncu, Gecenin Ucunda dizisinde canlandırdığı Macide karakteriyle tekrar izleyici karşısına çıktı.