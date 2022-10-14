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Haberler Magazin Neslihan Atagül’den yatak odası paylaşımı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gecenin Ucunda’nın Macide’si...

Neslihan Atagül’den yatak odası paylaşımı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gecenin Ucunda’nın Macide’si...

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda ile ekranlara geri döndü. 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolü paylaşan Atagül, setlere dönerek hayranlarını sevindirirken sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Yatak odasından paylaşım yapan oyuncu, sosyal medyayı salladı. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...

14.10.2022 19:58 - Son Güncelleme: 14.10.2022 19:58
Neslihan Atagül’den yatak odası paylaşımı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gecenin Ucunda’nın Macide’si...

Oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü'nde başlayan Neslihan Atagül, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

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Neslihan Atagül’den yatak odası paylaşımı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gecenin Ucunda’nın Macide’si...

Daha sonra rol aldığı projelerde canlandırdığı karakterle beğeni toplayan Neslihan Atagül, gönlünü Fatih Harbiye'de tanıştığı rol arkadaşı Kadir Doğulu'na kaptırdı.

Neslihan Atagül’den yatak odası paylaşımı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gecenin Ucunda’nın Macide’si...

Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu, son olarak ise Sefirin Kızı dizisinde rol aldı.

Neslihan Atagül’den yatak odası paylaşımı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gecenin Ucunda’nın Macide’si...

Ancak Atagül, sağlık sorunları nedeniyle doktor tavsiyesiyle diziden ayrılmak zorunda kaldı.

Neslihan Atagül’den yatak odası paylaşımı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Gecenin Ucunda’nın Macide’si...

Kötü günleri geride bırakan oyuncu, Gecenin Ucunda dizisinde canlandırdığı Macide karakteriyle tekrar izleyici karşısına çıktı.

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