Neslihan Atagül’den tatil paylaşımı! Gölgesinden beyaz bikinisine her detayını yayınladı! Biricik eşi Kadir Doğulu ile ortalığı salladı
Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Müjde Ar'ın oynadığı 1986 yapımı 'Aaahh Belinda' filminin Neslihan Atagül'lü yeniden çevrimi olan 'Ah Belinda'nın çekimleri sona erdi. Filmin başrolü Neslihan Atagül de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm ekibe teşekkür etti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Arkadaşları ve eşi Kadir Doğulu ile geçirdiği eğlenceli anları kayıt altına alan Atagül, tatilden görüntülerini takipçilerinin beğenisine sundu. Gölgesinden beyaz bikinisine her detayını paylaşan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Neslihan Atagül'ün beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı...
18.07.2022 00:15 - Son Güncelleme: 18.07.2022 00:19
En son Star'da yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisiyle ekranlarda yer alan Neslihan Atagül, Atıf YIlmaz klasiği 'Aaahh Belinda'nın yeniden çevrimi 'Ah Belinda' filminin başrolünü üstlendi.
Arkadaşları ve eşi Kadir Doğulu ile geçirdiği eğlenceli anları kayıt altına alan Atagül, tatilden görüntülerini takipçilerinin beğenisine sundu.