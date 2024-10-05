Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni poz! “Hamilelik yakıştı”

Bir dönem aldatma haberleriyle magazin manşetlerinden inmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan geçen günlerde müjdeli haber geldi.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında karnını tutarak yaptığı paylaşımda şu sözlerle hamile olduğunu duyurdu: "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"
Bu paylaşımdan haftalar sonra anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı programda bir erkek bebek beklediğini açıkladı.