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Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni poz! “Hamilelik yakıştı”

Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül, geçen aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. İtalya'da katıldığı programda bir erkek bebek beklediğini belirten Atagül'den karnı burnunda poz geldi. Ünlü oyuncu için "Hamilelik yakıştı", "En güzel anne adayı" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:41 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:41
Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni poz! Hamilelik yakıştı

Bir dönem aldatma haberleriyle magazin manşetlerinden inmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan geçen günlerde müjdeli haber geldi.

Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni poz! Hamilelik yakıştı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında karnını tutarak yaptığı paylaşımda şu sözlerle hamile olduğunu duyurdu: "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"

Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni poz! Hamilelik yakıştı

Bu paylaşımdan haftalar sonra anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, İtalya'da katıldığı programda bir erkek bebek beklediğini açıkladı.

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