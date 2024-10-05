Neslihan Atagül’den karnı burnunda yeni poz! “Hamilelik yakıştı”

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında karnını tutarak yaptığı paylaşımda şu sözlerle hamile olduğunu duyurdu: "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"