Neslihan Atagül'den cesur poz! 'İhanet' gecesi Kadir Doğulu tarikatının iç yüzünü deşifre etmişti olay kare geldi görenler: "Mutsuzluk akıyor"
Neslihan Atagül'den cesur poz! 'İhanet' gecesi Kadir Doğulu tarikatının iç yüzünü deşifre etmişti... Doğal halini paylaşan Neslihan Atagül'e sosyal medyada "Yüzünden mutsuzluk akıyor" yorumları yağdı. Haftalardır magazin gündeminden düşmeyen Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı her şey. Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın iç yüzü deşifre oldu. Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre ve tarikata üye olan ünlü isimlerle ilgili iddialar şoke ederken Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu olmadan sabahın ilk ışıklarına kadar bir mekanda görüldü. Eşini evinin kapısında bornozla bekleyen Kadir Doğulu'nun görüntüsünün ardından o gecenin detayları ortaya çıktı. Boşandılar, boşanacaklar derken 'Boşanma yok' diyen Neslihan Atagül'ün değişen hayat tarzı dikkat çekmeye başladı. Yeni bir paylaşım yapan Atagül, son dönemdeki cesur halleriyle gündeme geliyor.
Neslihan Atagül'den cesur poz! 'İhanet' gecesi Kadir Doğulu tarikatının iç yüzünü deşifre etmişti olay kare geldi görenler. "Mutsuzluk akıyor yüzünden" yorumları yaptı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Açığa çıkan tarikat, bir garip ilişkiler yumağı derken son olarak Neslihan Atagül'ün gecelerde eğlendiği iddia edildi.
EĞLENCE DEĞİL DERT GECESİ
O gecenin detayları ortaya çıktı. Onur Akay, o geceyi şöyle anlattı: "Aslında o gece Neslihan hiç eğlenmedi. Gittiği mekânda arkadaşı ile gözyaşları içinde dertleşti. Yani Kadir Doğulu'nun deyimi ile müşkülü vardı ve arkadaşı ile paylaştı. O gece orada olan yakın bir arkadaşımdan öğrendiğim bilgiye göre, Neslihan Atagül saatlerce gözyaşları içinde sohbet etmiş ve parmağındaki yüzüğü fırlatmış. Daha sonra yüzüğü yerden alan arkadaşı onu sakinleştirmiş ve sabah saat 05:00'e kadar barda eğlenmemiş ağlamış. Zaten Neslihan'ın bazı özel reklam anlaşmaları için boşanmadığını ve zamanını beklediğini de bir başka kaynaktan doğrulattım. Kocasının uydurduğu yalanlara inanarak evliliğini kerhen sürdüren bir kadının, kendisine saygısı kalmaz. Zaten kendisine saygısı olan bir insan, eşinin aldatmasını da kabul etmez."