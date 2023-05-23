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Haberler Magazin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun tarikatında 'masonluk' detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer 'usta' Murat Dalkılıç'mış! Lider Baba Eren...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun tarikatında 'masonluk' detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer 'usta' Murat Dalkılıç'mış! Lider Baba Eren...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun tarikatında 'masonluk' detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer 'usta' Murat Dalkılıç'mış... Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın iç yüzü deşifre oldu. Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre ve tarikata üye olan ünlü isimlerle ilgili iddialar şoke eden cinsten!

23.05.2023 11:17 - Son Güncelleme: 23.05.2023 11:48
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun tarikatında ’masonluk’ detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer ’usta’ Murat Dalkılıç’mış! Lider Baba Eren...

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun tarikatında 'masonluk' detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer 'usta' Murat Dalkılıç'mış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun tarikatında ’masonluk’ detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer ’usta’ Murat Dalkılıç’mış! Lider Baba Eren...

Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun tarikatında ’masonluk’ detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer ’usta’ Murat Dalkılıç’mış! Lider Baba Eren...

Her bir detayı ifşa olan tarikat skandalının ardından Kadir Doğulu tarikat üyesi olduğu iddia edilen bir başka sanatçı arkadaşı Murat Dalkılıç ve birkaç kişi ile buluştu.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun tarikatında ’masonluk’ detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer ’usta’ Murat Dalkılıç’mış! Lider Baba Eren...

Gecenin sonundamuhabirleri karşısında gören Kadir Doğulu'nun ağzını bıçak açmadı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun tarikatında ’masonluk’ detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer ’usta’ Murat Dalkılıç’mış! Lider Baba Eren...

Yalnızca manidar bir gülümsemede bulunan Kadir Doğulu'ya Pınar Eliçe'den "Aslında Kadir'in konuşup bu konuyu kapatması gerekmez mi? Kadir Doğulu konuşmayıp cool erkek giibi dolaştığı zaman ve Neslihan da buna çanak tuttuğu sürece bu süreç böyle devam edecek. En büyük kan kaybını da Neslihan'ın kariyeri yaşıyor." yorumu geldi.

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