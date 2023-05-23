Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun tarikatında ’masonluk’ detayı olay! İtirafçı deşifre etti meğer ’usta’ Murat Dalkılıç’mış! Lider Baba Eren...

Yalnızca manidar bir gülümsemede bulunan Kadir Doğulu'ya Pınar Eliçe'den "Aslında Kadir'in konuşup bu konuyu kapatması gerekmez mi? Kadir Doğulu konuşmayıp cool erkek giibi dolaştığı zaman ve Neslihan da buna çanak tuttuğu sürece bu süreç böyle devam edecek. En büyük kan kaybını da Neslihan'ın kariyeri yaşıyor." yorumu geldi.