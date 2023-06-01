Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun tarikatında olay ifşa! O dergah meğer Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli'nin...
Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun tarikatında olay ifşa! O dergah meğer Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli'nin avukatlık ofisinin alt katında toplanıyormuş! Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın iç yüzü deşifre oldu. Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre ve tarikata üye olan ünlü isimlerle ilgili iddialar şoke ederken Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun ilişkisindeki gariplikler gündemden düşmüyor. Yaşananların ardından Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun boşanacağı iddia edilirken Atagül'ün gecelerde tek başına eğlenmesi de bu iddiaları güçlendirdi. Haberler gündemde yerini korurken o tarikatla ilgili Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli detayı ortaya çıktı.
01.06.2023 09:17 - Son Güncelleme: 01.06.2023 09:21
Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun tarikatında olay ifşa! O dergah meğer Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli'nin avukatlık ofisinin at katında topalnıyormuş!
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı. Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.