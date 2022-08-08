Neslihan Atagül tekne pozlarıyla akılları baştan aldı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi en cesur haliyle sosyal medyayı salladı
Neslihan Atagül tekne pozlarıyla akılları başlardan aldı! Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yayınladığı tekne pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle birbirinden havalı pozlar veren Atagül, duru güzelliğiyle adeta büyüledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. İşte Neslihan Atagül'ün sosyal medyayı sallayan tekne pozları...
08.08.2022 22:06 - Son Güncelleme: 08.08.2022 22:06
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulmuştu.
Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.