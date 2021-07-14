Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün tartışma başlatan görüntülerine bakın nasıl tepki verdi
Neslihan Atagül suskunluğunu bozdu! Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin samimi bir şekilde şarkı söylediği görüntülerin ardından gözler Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'e çevrilmişti. Neslihan Atagül'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Atagül'ün paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. İşte suskunluğunu bozan Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...
Aşın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün birlikte şarkı söyledikleri video magazin gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu videoda ikilinin samimi halleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kadir Doğulu'nun 2016 yılında nikah masasına oturduğu Neslihan Atagül'e işaret ederek "Yerinde olsam boşanırdım…" yorumlarında bulundu.
Tüm bu yaşananların ardından ünlü oyuncu Neslihan Atagül'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Instagram sayfasında paylaşımda bulunan Atagül, gülerken verdiği bir pozun altına düştüğü notla takipçilerini ikiye böldü.
Neslihan Atagül'ün bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, "Eşine güveniyor" yorumlarında bulundu.