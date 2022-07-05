Neslihan Atagül spor taytını çekti şovunu yaptı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi fit haliyle sosyal medyayı salladı! Gören bir daha baktı
Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Neslihan Atagül, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Müjde Ar'ın oynadığı 1986 yapımı 'Aaahh Belinda'nın yeniden çevrimi 'Ah Belinda' filmi ile setlere döndü. Filmin çekimlerini tamamlayan Atagül, setten yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu şimdi ise bambaşka bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan Atagül, denge tahtası ile objektif karşısına geçti ve fit haliyle takipçilerinden tam not aldı. İşte Kadir Doğulu'nun biricik eşi Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...
05.07.2022 01:20 - Son Güncelleme: 05.07.2022 01:34
En son Star'da yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisiyle ekranlarda yer alan Neslihan Atagül, Atıf YIlmaz klasiği 'Aaahh Belinda'nın yeniden çevrimi 'Ah Belinda' filmi ile setlere döndü.