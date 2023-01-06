Neslihan Atagül siyahlar içinde sağa sola ateş etti "Vay anasını be..." Seren Serengil'in 'N'olur Kadir Doğulu'dan boşan dediği Neslihan...
2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti. O Ses Türkiye'nin 2023 Yılbaşı özel programında şarkı söyleyen çift özel hayatlarına dair bir hikayelerini paylaşmışlardı ancak o hikayenin çalıntı olduğu iddia edilmişti. Henüz bu iddiaya bir yanıt gelmezken, Neslihan Atagül'ün siyahlar içinde yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
06.01.2023 09:20 - Son Güncelleme: 06.01.2023 09:33
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, O Ses Türkiye Yılbaşı programına katıldıkları günden bu yana gündemden düşmüyor.
Uzun bir süredir Kadir Doğulu'nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile yasak aşk yaşadığını ileri süren Seren Serengil, Neslihan Atagül'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşıma sessiz kalamamıştı.
13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Neslihan Atagül, "Böyle bir gece" notunu düşmüştü.