Neslihan Atagül itiraf etti! "Kadir Doğulu hamile olduğumu öğrendiğinde..."

Neslihan Atagül, bugün ilk kez hamile olduğunu öğrendikten sonra hem kendi hem de Kadir Doğulu'nun yaşadıklarını anlattı.
Fatih Harbiye setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinden 8 yıl sonra müjdeli haber geldi.
Güzel oyuncu Neslihan Atagül, bebek beklediklerini Instagram hesabından karnını tutarak yaptığı paylaşımda şu sözlerle duyurdu; "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"