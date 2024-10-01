Neslihan Atagül itiraf etti! "Kadir Doğulu hamile olduğumu öğrendiğinde..."

Neslihan Atagül, bugün ilk kez hamile olduğunu öğrendikten sonra hem kendi hem de Kadir Doğulu'nun yaşadıklarını anlattı.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, bebek beklediklerini Instagram hesabından karnını tutarak yaptığı paylaşımda şu sözlerle duyurdu; "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"