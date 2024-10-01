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Neslihan Atagül itiraf etti! "Kadir Doğulu hamile olduğumu öğrendiğinde..."

Bir dönem aldatma haberleriyle magazin manşetlerinden inmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz zamanlarda müjdeli haberi veren Doğulu ailesine erkek üye katılıyor. Neslihan Atagül, bugün ilk kez hamile olduğunu öğrendikten sonra hem kendi, hem de Kadir Doğulu'nun yaşadıklarını anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 21:17 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 21:37
Neslihan Atagül itiraf etti! Kadir Doğulu hamile olduğumu öğrendiğinde...

Neslihan Atagül, bugün ilk kez hamile olduğunu öğrendikten sonra hem kendi hem de Kadir Doğulu'nun yaşadıklarını anlattı.

Neslihan Atagül itiraf etti! Kadir Doğulu hamile olduğumu öğrendiğinde...

Fatih Harbiye setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çiftinden 8 yıl sonra müjdeli haber geldi.

Neslihan Atagül itiraf etti! Kadir Doğulu hamile olduğumu öğrendiğinde...

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, bebek beklediklerini Instagram hesabından karnını tutarak yaptığı paylaşımda şu sözlerle duyurdu; "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"

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