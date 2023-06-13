Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun tatil görüntüsü ifşa oldu! Boşanma arifesinde denmişti, tarikat skandalının ardından bomba kare geldi.

EĞLENCE DEĞİL DERT GECESİ

O gecenin detayları ortaya çıktı. Onur Akay, o geceyi şöyle anlattı: "Aslında o gece Neslihan hiç eğlenmedi. Gittiği mekânda arkadaşı ile gözyaşları içinde dertleşti. Yani Kadir Doğulu'nun deyimi ile müşkülü vardı ve arkadaşı ile paylaştı. O gece orada olan yakın bir arkadaşımdan öğrendiğim bilgiye göre, Neslihan Atagül saatlerce gözyaşları içinde sohbet etmiş ve parmağındaki yüzüğü fırlatmış. Daha sonra yüzüğü yerden alan arkadaşı onu sakinleştirmiş ve sabah saat 05:00'e kadar barda eğlenmemiş ağlamış. Zaten Neslihan'ın bazı özel reklam anlaşmaları için boşanmadığını ve zamanını beklediğini de bir başka kaynaktan doğrulattım. Kocasının uydurduğu yalanlara inanarak evliliğini kerhen sürdüren bir kadının, kendisine saygısı kalmaz. Zaten kendisine saygısı olan bir insan, eşinin aldatmasını da kabul etmez."