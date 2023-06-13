Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun tatil görüntüsü ifşa oldu! Boşanma arifesinde denmişti tarikat skandalının ardından bomba kare geldi
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun tatil görüntüsü ifşa oldu! Boşanma arifesinde denmişti, tarikat skandalının ardından bomba kare geldi. Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın iç yüzü deşifre oldu. Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre ve tarikata üye olan ünlü isimlerle ilgili iddialar şoke ederken Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu olmadan sabahın ilk ışıklarına kadar bir mekanda görüldü. Eşini evinin kapısında bornozla bekleyen Kadir Doğulu'nun görüntüsünün ardından o gecenin detayları ortaya çıktı. Yanında bir arkadaşı olan Atagül'ün o gecesinin aslında dert gecesi olduğu iddia edildi. 'Boşanma yok, neşemiz yerinde" diyen Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile tatilinden görüntü ortaya çıktı.
Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun tatil görüntüsü ifşa oldu! Boşanma arifesinde denmişti, tarikat skandalının ardından bomba kare geldi.
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Açığa çıkan tarikat, bir garip ilişkiler yumağı derken son olarak Neslihan Atagül'ün gecelerde eğlendiği iddia edildi.
EĞLENCE DEĞİL DERT GECESİ
O gecenin detayları ortaya çıktı. Onur Akay, o geceyi şöyle anlattı: "Aslında o gece Neslihan hiç eğlenmedi. Gittiği mekânda arkadaşı ile gözyaşları içinde dertleşti. Yani Kadir Doğulu'nun deyimi ile müşkülü vardı ve arkadaşı ile paylaştı. O gece orada olan yakın bir arkadaşımdan öğrendiğim bilgiye göre, Neslihan Atagül saatlerce gözyaşları içinde sohbet etmiş ve parmağındaki yüzüğü fırlatmış. Daha sonra yüzüğü yerden alan arkadaşı onu sakinleştirmiş ve sabah saat 05:00'e kadar barda eğlenmemiş ağlamış. Zaten Neslihan'ın bazı özel reklam anlaşmaları için boşanmadığını ve zamanını beklediğini de bir başka kaynaktan doğrulattım. Kocasının uydurduğu yalanlara inanarak evliliğini kerhen sürdüren bir kadının, kendisine saygısı kalmaz. Zaten kendisine saygısı olan bir insan, eşinin aldatmasını da kabul etmez."