Neslihan Atagül güzelliğini Rus annesinden almış! Benzerlikleri olay oldu annesini görenler söylemeden edemedi...
Neslihan Atagül güzelliğini Rus annesinden almış! Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dizinin ardından henüz herhangi bir projede yer almayan oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımları ve verdiği röportajlarla sık sık gündem oldu. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren 28 yaşındaki oyuncu, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Atagül, annesine olan benzerliğiyle çok konuşuldu. Oyuncunun Rus annesini görenler 'Güzelliğini annesinden almış' yorumlarında bulundu. İşte Neslihan Atagül'ün güzeller güzeli annesi...
05.08.2021 01:51
- Son Güncelleme: 05.08.2021 01:51
Neslihan Atagül, Nare karakteriyle başrolünü üstlendiği Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı.
Son olarak eşi Kadir Doğulu'nun rol arkadaşı Serra Arıtürk ile samimi görüntülerin yayınlanmasının ardından gündeme gelen Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı imalı paylaşımla 'aşk' söylentilerini yalanladı.
'Durun! Biraz güleceğim' ifadelerini kullanarak Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk hakkında çıkan haberlere gönderme yapan Atagül, şimdi ise annesine olan benzerliğiyle gündeme geldi.