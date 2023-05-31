Neslihan Atagül gecelerde eğlendi eşi Kadir Doğulu evinin kapısında bornozla bekledi küplere bindi: "Kapıya kadar..." Tarikat skandalı ifşa olmuştu
Neslihan Atagül gecelerde eğlendi eşi Kadir Doğulu evinin kapısında bornozla bekledi, küplere bindi. Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın iç yüzü deşifre oldu. Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre ve tarikata üye olan ünlü isimlerle ilgili iddialar şoke ederken Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun ilişkisi garip bulundu. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanacak mı merak edilirken bomba gelişme yaşandı.
31.05.2023 09:16 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:22
"KAPIYA KADAR TAKİP EDEMEZSİN"
Neslihan Atagül gecelerde eğlendi eşi Kadir Doğulu evinin kapısında bornozla bekledi, gazetecileri görünce küplere bindi.
Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırmıştı.
Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı. Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.