Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile özel anlarını paylaştı! İhanet dedikodularına kulak tıkayıp arka çıktığı eşiyle sarmaş dolaş...

7 yıldır evli olan ve aşklarını durmadan dile getiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçen Nisan ayında ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Atagül, dedikodularına kulak tıkayıp Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan eşinin yanında durmuştu. Boşanma iddialarının aksine evliliğine sahip çıkan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha Doğulu'ya olan aşkını dile getirdi. Ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile özel anlarını paylaştı. İşte Neslihan Atagül'ün sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...