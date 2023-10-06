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Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile özel anlarını paylaştı! İhanet dedikodularına kulak tıkayıp arka çıktığı eşiyle sarmaş dolaş...

7 yıldır evli olan ve aşklarını durmadan dile getiren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçen Nisan ayında ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. Atagül, dedikodularına kulak tıkayıp Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan eşinin yanında durmuştu. Boşanma iddialarının aksine evliliğine sahip çıkan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha Doğulu'ya olan aşkını dile getirdi. Ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile özel anlarını paylaştı. İşte Neslihan Atagül'ün sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 06 Ekim 2023, 09:36 Güncelleme 06 Ekim 2023, 09:44
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile özel anlarını paylaştı! İhanet dedikodularına kulak tıkayıp arka çıktığı eşiyle sarmaş dolaş... 1

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla magazini çalkaladı. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı.

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile özel anlarını paylaştı! İhanet dedikodularına kulak tıkayıp arka çıktığı eşiyle sarmaş dolaş... 2

Bu görüntülerin ardından ise ünlü ismin başka bir kadınla imam nikahı olduğuna dair pek çok iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlerin ardından Kadir Doğulu "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" ifadelerini kullandı.

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile özel anlarını paylaştı! İhanet dedikodularına kulak tıkayıp arka çıktığı eşiyle sarmaş dolaş... 3

Doğulu iddiaları yalanlarken gözler Neslihan Atagül'den gelecek açıklamaya çevrildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Atagül için destek mesajlarında bulundu. Bu sırada boşanma haberleri de ayyuka çıktı.

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