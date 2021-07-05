Neslihan Atagül en doğal halini paylaştı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi cesaretini konuşturdu herkes hayran kaldı

Neslihan Atagül en doğal halini paylaştı! Aşkın Tarifi dizisinde Fırat karakterini canlandıran Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Son olarak Sefirin Kızı'nda boy gösteren ve sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan oyuncu, neşeli halleriyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Neslihan Atagül'ün makyajsız o paylaşımı…

05.07.2021 22:26 - Son Güncelleme: 05.07.2021 22:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





