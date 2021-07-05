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Neslihan Atagül en doğal halini paylaştı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi cesaretini konuşturdu herkes hayran kaldı

Neslihan Atagül en doğal halini paylaştı! Aşkın Tarifi dizisinde Fırat karakterini canlandıran Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Son olarak Sefirin Kızı'nda boy gösteren ve sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan oyuncu, neşeli halleriyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Neslihan Atagül'ün makyajsız o paylaşımı…

05.07.2021 22:26 - Son Güncelleme: 05.07.2021 22:39
Neslihan Atagül en doğal halini paylaştı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi cesaretini konuşturdu herkes hayran kaldı

Kadir Doğulu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, uzunca bir süredir bağırsak sendromu rahatsızlığı ile mücadele etmişti.

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Neslihan Atagül en doğal halini paylaştı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi cesaretini konuşturdu herkes hayran kaldı

Rahatsızlığı nedeniyle başrolünü üstlendiği Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda da kalan oyuncu, zor günleri geride bıraktı.

Neslihan Atagül en doğal halini paylaştı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi cesaretini konuşturdu herkes hayran kaldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam eden oyuncu, son olarak makyajsız halini yayınladı.

Neslihan Atagül en doğal halini paylaştı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi cesaretini konuşturdu herkes hayran kaldı

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bırakırken sosyal medyada gündem oldu.

Neslihan Atagül en doğal halini paylaştı! Kadir Doğulu’nun biricik eşi cesaretini konuşturdu herkes hayran kaldı

Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan Atagül'ü takipçileri iltifat yağmuruna tuttu.