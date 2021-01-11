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Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Neslihan Atagül'ü daha önce bu halde gören çıkmadı meğer bambaşkaymış

Engin Akyürek'le başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Neslihan Atagül. 28 yaşındaki oyuncu canlandırdığı Nare karakteriyle hafızalara kazınıyor. Dizide şöhretine şöhret katan Neslihan Atagül, özel hayatında mutluluğu zaten çoktan bulmuştu. Kadir Doğulu'yla mutlu bir evliliği var Atagül'ün. Sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül'ün görenleri şaşırtan bu karesi yine sosyal medyayı salladı.

11.01.2021 15:40 - Son Güncelleme: 11.01.2021 15:40
Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Neslihan Atagül'ü daha önce bu halde gören çıkmadı meğer bambaşkaymış

Neslihan Atagül hakkında pek çok defa araştırma yapanlar bile Neslihan Atagül'ün bu hallerini daha önce hiç görmedi. Şimdilerde Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül bakın minicik bir kız çocuğuyken kameralara nasıl poz vermiş. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları

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Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Neslihan Atagül'ü daha önce bu halde gören çıkmadı meğer bambaşkaymış

MERVE DİZDAR

Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Neslihan Atagül'ü daha önce bu halde gören çıkmadı meğer bambaşkaymış
Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Neslihan Atagül'ü daha önce bu halde gören çıkmadı meğer bambaşkaymış

Merve Dizdar ve ablası...

Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Neslihan Atagül'ü daha önce bu halde gören çıkmadı meğer bambaşkaymış

NESLİHAN ATAGÜL

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