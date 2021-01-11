Haberler Galeri Magazin Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Neslihan Atagül'ü daha önce bu halde gören çıkmadı meğer bambaşkaymış

Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Neslihan Atagül'ü daha önce bu halde gören çıkmadı meğer bambaşkaymış

Engin Akyürek'le başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Neslihan Atagül. 28 yaşındaki oyuncu canlandırdığı Nare karakteriyle hafızalara kazınıyor. Dizide şöhretine şöhret katan Neslihan Atagül, özel hayatında mutluluğu zaten çoktan bulmuştu. Kadir Doğulu'yla mutlu bir evliliği var Atagül'ün. Sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül'ün görenleri şaşırtan bu karesi yine sosyal medyayı salladı.

11.01.2021 15:40 - Son Güncelleme: 11.01.2021 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





