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Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü böyle gören daha çıkmadı...

Engin Akyürek'le başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Neslihan Atagül. 28 yaşındaki oyuncu canlandırdığı Nare karakteriyle hafızalara kazınıyor. Dizide şöhretine şöhret katan Neslihan Atagül, özel hayatında mutluluğu zaten çoktan bulmuştu. Kadir Doğulu'yla mutlu bir evliliği var Atagül'ün. Sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül'ün görenleri şaşırtan bu karesi yine sosyal medyayı salladı.

07.12.2020 14:25 - Son Güncelleme: 07.12.2020 14:25
Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü böyle gören daha çıkmadı...

Neslihan Atagül hakkında pek çok defa araştırma yapanlar bile Neslihan Atagül'ün bu hallerini daha önce hiç görmedi. Şimdilerde Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül bakın minicik bir kız çocuğuyken kameralara nasıl poz vermiş. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları

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Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü böyle gören daha çıkmadı...

MERVE DİZDAR

Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü böyle gören daha çıkmadı...
Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü böyle gören daha çıkmadı...

Merve Dizdar ve ablası...

Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü böyle gören daha çıkmadı...

NESLİHAN ATAGÜL

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