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Neslihan Atagül bildiğiniz gibi değil! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü böyle gören daha çıkmadı...

Engin Akyürek'le başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Neslihan Atagül. 28 yaşındaki oyuncu canlandırdığı Nare karakteriyle hafızalara kazınıyor. Dizide şöhretine şöhret katan Neslihan Atagül, özel hayatında mutluluğu zaten çoktan bulmuştu. Kadir Doğulu'yla mutlu bir evliliği var Atagül'ün. Sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül'ün görenleri şaşırtan bu karesi yine sosyal medyayı salladı.

07.12.2020 14:25 - Son Güncelleme: 07.12.2020 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





