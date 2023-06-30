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Haberler Magazin Neslihan Atagül bikinisiyle fena yakalandı! 7 yıllık eşi Kadir Doğulu’yla tatile çıkan Neslihan ihanet iddialarıyla gündem olmuştu...

Neslihan Atagül bikinisiyle fena yakalandı! 7 yıllık eşi Kadir Doğulu’yla tatile çıkan Neslihan ihanet iddialarıyla gündem olmuştu...

Neslihan Atagül'ün 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu, geçen aylarda Çeşmede bir kadın ile samimi bir şekilde görüntülenmiş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çok konuşulan görüntülerin Atagül ise beklenenin aksine boşanma iddialarını net bir dille reddederek eşine ve evliliğine sahip çıkmıştı. O günden bu yana sık sık mutluluk pozları veren ikili, bu kez Göcek koylarında görüntülendi. Mavi tura çıkan ikilinin tekne görüntüleri çok konuşulurken Atagül, yeşil bikinisi ile objektiflere yansıdı. İşte o görüntüler...

takvim.com.tr
30.06.2023 10:26 - Son Güncelleme: 30.06.2023 10:26
Neslihan Atagül bikinisiyle fena yakalandı! 7 yıllık eşi Kadir Doğulu’yla tatile çıkan Neslihan ihanet iddialarıyla gündem olmuştu...

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 7 yıl önce görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Ancak geçen aylarda ünlü çiftin mutluluğuna gölge düştü.

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Neslihan Atagül bikinisiyle fena yakalandı! 7 yıllık eşi Kadir Doğulu’yla tatile çıkan Neslihan ihanet iddialarıyla gündem olmuştu...

Kadir Doğulu, Çeşme'de bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi ve ihanet iddiaları ayyuka çıktı.

Neslihan Atagül bikinisiyle fena yakalandı! 7 yıllık eşi Kadir Doğulu’yla tatile çıkan Neslihan ihanet iddialarıyla gündem olmuştu...

Söz konusu görüntüler magazin gündeminde uzun süre konuşulurken Atagül, beklenenin aksine boşanma iddialarını net bir dille reddederek eşine ve evliliğine sahip çıktı.

Neslihan Atagül bikinisiyle fena yakalandı! 7 yıllık eşi Kadir Doğulu’yla tatile çıkan Neslihan ihanet iddialarıyla gündem olmuştu...

O günden bu yana sık sık mutluluk pozları veren ikili, bu kez Göcek koylarında görüntülendi.

Neslihan Atagül bikinisiyle fena yakalandı! 7 yıllık eşi Kadir Doğulu’yla tatile çıkan Neslihan ihanet iddialarıyla gündem olmuştu...

Tatil için mavi turu tercih eden ünlü çift, önceki gün Göcek koylarında boy gösterdi.

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