Vav TV İzle
Haberler Magazin Neslihan Atagül aylar sonra ortaya çıktı minili paylaşımıyla 'geri dönüyorum' dedi! Eşi Kadir Doğulu başkasıyla imam nikahı kıydı denmişti

Neslihan Atagül aylar sonra ortaya çıktı minili paylaşımıyla 'geri dönüyorum' dedi! Eşi Kadir Doğulu başkasıyla imam nikahı kıydı denmişti

Sefirin Kızı dizisinde rol aldığı sırada yakalandığı bağırsak hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirmişti Neslihan Atagül. Diziden ayrılmak zorunda kalan ardından derin bir sessizliğe gömülen Atagül'ün evliliği üzerine haberler çıkmıştı sonrasında. Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun, oyuncu Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Ardından yine derin bir sessizliğe gömülen Atagül aylar sonra paylaşım yaparak sessizliğini bozdu.

23.06.2022 15:25 - Son Güncelleme: 23.06.2022 15:25
Neslihan Atagül aylar sonra ortaya çıktı minili paylaşımıyla ’geri dönüyorum’ dedi! Eşi Kadir Doğulu başkasıyla imam nikahı kıydı denmişti

1992 doğumlu Neslihan Atagül, yer aldığı televizyon programlarında yakaladığı başarısıyla tanınan bir isim oldu. Oyunculuğa ilk kez Yaprak Dökümü dizisi ile başlayan Atagül, çeşitli dizi ve filmde rol aldı. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, yakın süreçte 'Gecenin Ucunda' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neslihan Atagül aylar sonra ortaya çıktı minili paylaşımıyla ’geri dönüyorum’ dedi! Eşi Kadir Doğulu başkasıyla imam nikahı kıydı denmişti

İngiltere'ye gidip tedavi olan ve rahatsızlığını atlatan Atagül, oyunculuğu dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Neslihan Atagül aylar sonra ortaya çıktı minili paylaşımıyla ’geri dönüyorum’ dedi! Eşi Kadir Doğulu başkasıyla imam nikahı kıydı denmişti

Ünlü oyuncu geçirdiği rahatsızlık sonrası eski formuna geri kavuştu. Atagül, sosyal medyada yaptığı spor paylaşımıyla gündeme geldi.

Neslihan Atagül aylar sonra ortaya çıktı minili paylaşımıyla ’geri dönüyorum’ dedi! Eşi Kadir Doğulu başkasıyla imam nikahı kıydı denmişti

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN MİNİ ETEKLİ SPOR SALONU PAYLAŞIMI NEFES KESTİ!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz dönemlerde hastalığıyla ve ani şekilde zayıflamasıyla gündeme gelmişti.

Neslihan Atagül aylar sonra ortaya çıktı minili paylaşımıyla ’geri dönüyorum’ dedi! Eşi Kadir Doğulu başkasıyla imam nikahı kıydı denmişti

Sağlığını toparlayan ve yakın süreçte yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanan Atagül, bu kez spor salonunda yaptığı mini etekli paylaşımıyla olay oldu.

SON DAKİKA