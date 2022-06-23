Neslihan Atagül aylar sonra ortaya çıktı minili paylaşımıyla 'geri dönüyorum' dedi! Eşi Kadir Doğulu başkasıyla imam nikahı kıydı denmişti
Sefirin Kızı dizisinde rol aldığı sırada yakalandığı bağırsak hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirmişti Neslihan Atagül. Diziden ayrılmak zorunda kalan ardından derin bir sessizliğe gömülen Atagül'ün evliliği üzerine haberler çıkmıştı sonrasında. Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun, oyuncu Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Ardından yine derin bir sessizliğe gömülen Atagül aylar sonra paylaşım yaparak sessizliğini bozdu.
23.06.2022 15:25 - Son Güncelleme: 23.06.2022 15:25
1992 doğumlu Neslihan Atagül, yer aldığı televizyon programlarında yakaladığı başarısıyla tanınan bir isim oldu. Oyunculuğa ilk kez Yaprak Dökümü dizisi ile başlayan Atagül, çeşitli dizi ve filmde rol aldı. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, yakın süreçte 'Gecenin Ucunda' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
NESLİHAN ATAGÜL'ÜN MİNİ ETEKLİ SPOR SALONU PAYLAŞIMI NEFES KESTİ!
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz dönemlerde hastalığıyla ve ani şekilde zayıflamasıyla gündeme gelmişti.