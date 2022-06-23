Neslihan Atagül aylar sonra ortaya çıktı minili paylaşımıyla ’geri dönüyorum’ dedi! Eşi Kadir Doğulu başkasıyla imam nikahı kıydı denmişti

1992 doğumlu Neslihan Atagül, yer aldığı televizyon programlarında yakaladığı başarısıyla tanınan bir isim oldu. Oyunculuğa ilk kez Yaprak Dökümü dizisi ile başlayan Atagül, çeşitli dizi ve filmde rol aldı. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan ve uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, yakın süreçte 'Gecenin Ucunda' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.