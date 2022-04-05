Neşeli Günler'in afacan Tuncay'ı büyüdü kocaman adam oldu! Yeşilçam'a çakmak çakmak gözleriyle kazındı sonra sırra kadem bastı
Yeşilçam denince akla gelen ilk filmlerden biridir belki de Neşeli Günler. Anneleri ve babaları ayrıldıktan sonra yolları ayrılan kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler'e damga vuran hatta filmin kırılma noktasına imzasını atan isim ise mizin Tunvay. Yeşilçam filmi Neşeli Günler'in küçük yıldızı Necati Aslan'ı son haliyle tanımak imkansız...1978 yapımı Neşeli Günler filminde küçük Tuncay'a hayat veren çocuk oyuncu Necati Aslan, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi. Necati Aslan'ı görenler ''bambaşka biri olmuş'' diyor.
05.04.2022 17:05 - Son Güncelleme: 05.04.2022 17:06
Dillere pelesenk olan repliğiyle Neşeli Günler 7'den 70'e hala herkesin severek izlediği bir Yeşilçam filmi...
Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı.
Necati Aslan, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Neşeli Günler Tuncay'ının son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...