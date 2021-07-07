Neşecik diye çıktı sonrasında yıldız oldu tanıdınız mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bile boy gösterdi
Hayatlarımıza 'Neşecik' olarak giren bu ismin kim olduğunu bulabildiniz mi? Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi olan Neşe, aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı. Bu isim ünlü şarkıcı Zara'dan başkası değil. Gerçek adı Neşe olan ünlü şarkıcının, o dönem arabesk türünde şarkı söyleyip bir milyon albüm satışı elde ettiği öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre; Belgeselin "Ün Kapanı" adlı bölümünde Unkapanı'ndaki müzik yapımcılardan biri Zara'nın çocuk şarkıcı 'Neşecik' adıyla çıkış yaptığını, arabesk türündeki "Eyvahlar Olsun", "Yaşamak Bu Değil" albümleriyle 1 milyon satış elde ettiğini dile getirdi. Zara, daha önce verdiği bir röportajda çocuk şarkıcı olduğu dönemi şöyle anlattı: