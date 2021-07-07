Vav TV İzle

Neşecik diye çıktı sonrasında yıldız oldu tanıdınız mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bile boy gösterdi

Hayatlarımıza 'Neşecik' olarak giren bu ismin kim olduğunu bulabildiniz mi? Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi olan Neşe, aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı. Bu isim ünlü şarkıcı Zara'dan başkası değil. Gerçek adı Neşe olan ünlü şarkıcının, o dönem arabesk türünde şarkı söyleyip bir milyon albüm satışı elde ettiği öğrenildi.

07.07.2021 11:34 - Son Güncelleme: 07.07.2021 11:34
Neşecik diye çıktı sonrasında yıldız oldu tanıdınız mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bile boy gösterdi

Zara'nın 'Neşecik' adıyla ilk albümünü 8 yaşında yapması sosyal medyanın gündemine oturdu. Gerçek adı Neşe olan ünlü şarkıcının, o dönem arabesk türünde şarkı söyleyip 1 milyon albüm satışı elde ettiği öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neşecik diye çıktı sonrasında yıldız oldu tanıdınız mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bile boy gösterdi

Gazeteci Müjde Yazıcı Ergin'in 2011'de yayınlanan "Unkapanı'ndan Sonra" adlı belgeseli sosyal medyada gündem oldu.

Neşecik diye çıktı sonrasında yıldız oldu tanıdınız mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bile boy gösterdi

Hürriyet'in haberine göre; Belgeselin "Ün Kapanı" adlı bölümünde Unkapanı'ndaki müzik yapımcılardan biri Zara'nın çocuk şarkıcı 'Neşecik' adıyla çıkış yaptığını, arabesk türündeki "Eyvahlar Olsun", "Yaşamak Bu Değil" albümleriyle 1 milyon satış elde ettiğini dile getirdi. Zara, daha önce verdiği bir röportajda çocuk şarkıcı olduğu dönemi şöyle anlattı:

Neşecik diye çıktı sonrasında yıldız oldu tanıdınız mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bile boy gösterdi

"Annem, Neşe Karaböcek hayranıydı. O yüzden ismimi Neşe koydu. 8 yaşında ilk albümüm çıktı: 'Neşecik'. Çok sattı. İmza gününde Madonna gibi hissederdim.

Neşecik diye çıktı sonrasında yıldız oldu tanıdınız mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bile boy gösterdi

Sek sek oynamaya çağırırlardı 'Hayır, gelemem' derdim. Hepimizin bir hikâyesi var ama 'Neşecik' geçmişte kaldı."