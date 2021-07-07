Neşecik diye çıktı sonrasında yıldız oldu tanıdınız mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bile boy gösterdi

Hayatlarımıza 'Neşecik' olarak giren bu ismin kim olduğunu bulabildiniz mi? Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi olan Neşe, aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı. Bu isim ünlü şarkıcı Zara'dan başkası değil. Gerçek adı Neşe olan ünlü şarkıcının, o dönem arabesk türünde şarkı söyleyip bir milyon albüm satışı elde ettiği öğrenildi.

07.07.2021 11:34 - Son Güncelleme: 07.07.2021 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





